Россиянам рассказали, за какие посты в интернете можно пойти под суд

По словам начальника ЭКЦ МВД Р. Ф. Вадима Казьмина, в настоящее время в ведомственной системе растет число подобных преступлений.

Россиянам напомнили, что за сообщения, содержащие ненависть, призывы к насилию или убийству, можно попасть на скамью подсудимых. Об этом во вторник, 1 марта, в интервью с РИА Новости напомнил начальник ЭКЦ МВД Р. Ф. Вадим Казьмин.

«Сегодня интернет-пространство относится к публичным сферам, в которых действуют правила поведения, принятые в обществе. И поэтому недопустимо распространять информацию и сообщения, содержащие ненависть к кому-либо, призывы к насилию, убийствам, обосновывающие допустимость осуществления террористической деятельности, побуждающие к массовым беспорядкам, реабилитирующие нацизм», — сказал Казьмин.

Он также отметил, что на сегодняшний момент в системе МВД растет число преступлений в интернете.