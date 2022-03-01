Россиян предупредили о требовании мошенников снять все деньги со счетов

Мошенники звонят россиянам с требованием снять все деньги со счетов, и сообщают, что средства станут недоступны после отключения SWIFT.

В России участились случаи, когда мошенники требуют снять со счетов в банках все деньги. Об этом сообщили в Банке России.

Отмечается, что мошенники звонят россиянам с требованием снять все деньги со счетов, и сообщают, что средства станут недоступны после отключения SWIFT.

«Это неправда. Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от СВИФТ на это никак не повлияет», — отметили в Банке России.

Там объяснили, что SWIFT — это финансовый мессенджер, отключение которого может создать неудобства для международной деятельности банков, но не влияет на операции внутри страны.

Отмечается, что клиенты всех банков всегда могут положить, перевести и снять деньги со счетов. На территории России они продолжат функционировать в обычном режиме.