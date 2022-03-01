Российские пользователи Netflix пожаловались на сбои при оплате подписки

Уточняется, что пользователи не могут оплатить подписку картами, попавшими под западные санкции банков. В частности, речь идет о картах Сбербанка, Альфа-банка и «Тинькофф».

Российские пользователи онлайн-кинотеатра Netflix заявили, что не могут оплатить подписку на сервис. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил telegram-канал « Netflix Russia ».

Уточняется, что пользователи не могут оплатить подписку картами, попавшими под западные санкции банков. В частности, речь идет о картах Сбербанка, Альфа-банка и «Тинькофф».

«Российские пользователи Netflix не могут оплатить подписку банковскими картами „Тинькофф“, Альфа-банка и Сбербанка», — пишут авторы канала.

Представители Netflix в России предполагают, что сбои связаны с последствиями западных санкций в отношении страны. Однако там же уточнили, что в отличает от Сбербанка и Альфа-банка, в отношении «Тинькофф» ограничения не вводились.