Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19

Теперь лишь действует масочный режим и усиленный режим дезинфекции.

Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили РИА Новости.

Это связано со снижением уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

«С учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта «омикрон» среди здоровых лиц без клинических симптомов, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в условиях эпидпроцесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «омикрон», — говорится в сообщении.

Теперь лишь действует масочный режим и усиленный режим дезинфекции.

Ранее в Рязанской области отменили QR-коды.