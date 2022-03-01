Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19
Теперь лишь действует масочный режим и усиленный режим дезинфекции.
Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19. Об этом во вторник, 1 марта,
Это связано со снижением уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
«С учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта «омикрон» среди здоровых лиц без клинических симптомов, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в условиях эпидпроцесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «омикрон», — говорится в сообщении.
Теперь лишь действует масочный режим и усиленный режим дезинфекции.
Ранее в Рязанской области отменили QR-коды.