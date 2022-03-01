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Роскомнадзор ограничил доступ к «Эху Москвы» и «Дождю» *
Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к указанным СМИ из-за публикации в них недостоверных материалов, а также призывов к экстремизму и насилию в отношении граждан России.

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь"*. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к указанным СМИ из-за публикации в них недостоверных материалов, а также призывов к экстремизму и насилию в отношении граждан России.

«На основании поступившего требования Генеральной Прокуратуры Р. Ф. Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и «Телеканала «Дождь"* за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных Сил Российской Федерации, обстрелах и жертвах среди мирного населения, а также содержащую призывы к организации массовых (публичных) мероприятий на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за размещение подобных материалов грозит административная ответственность.

*признан в России СМИ-иноагентом