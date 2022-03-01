Росавиация продлила временное ограничение по перелетам в трех аэропортах юга

Запрет действует до 3:45 8 марта.

Росавиация продлила временное ограничение по перелетам в аэропортах Краснодара, Анапы и Геленджика. Об этом во вторник, 1 марта, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Запрет действует до 3:45 8 марта. В настоящее время до этой даты все рейсы отменены.

Ранее 24 февраля Росавиация ввела запрет на работу аэропортов в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симфеорополе. Это связано из-за военной спецоперации в Украине.