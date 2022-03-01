Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности

Речь идет об указе «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Со 2 марта вывозить иностранную валюту в размере более 10 тысяч долларов США запрещается.

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

Речь идет об указе «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Со 2 марта вывозить иностранную валюту в размере более 10 тысяч долларов США запрещается.

«Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», — говорится в сообщении.

Меры вызваны «недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Они направлены на защиту национальных интересов.