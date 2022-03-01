При пожаре на рязанском нефтезаводе пострадали два человека

Также сообщается, что возгорание произошло на установке по очистке дизельного топлива.

При пожаре на рязанском нефтезаводе пострадали два человека. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пострадавших госпитализировали.

Также сообщается, что возгорание произошло на установке по очистке дизельного топлива.

Ранее рязанцы сообщили о пожаре на Южном промузле. Они предположили, что очаг возгорания произошел на территории рязанского нефтезавода. В МЧС эту версию подтвердили. На месте развернули штаб пожаротушения.