Пожар на рязанском нефтезаводе ликвидировали 82 пожарных

Уточняется, что огонь потушили в 12:13.

Пожар на рязанском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Уточняется, что огонь ликвидировали в 12:13. В тушении участвовали 82 человека и 20 единиц техники.

Также в ведомстве подтвердили, что на пожаре пострадали два человека. Их госпитализировали.

Причина пожара и ущерб уточняются.

Ранее рязанцы сообщили о пожаре на Южном промузле. Они предположили, что очаг возгорания произошел на территории рязанского нефтезавода. В МЧС эту версию подтвердили. На месте развернули штаб пожаротушения.