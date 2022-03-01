После пожара на нефтезаводе в Рязани проверили состояние воздуха

Мониторинг воздуха организовали на территории жилой застройки Рязани с учетом направления ветра.

После пожара на нефтезаводе в Рязани проверили состояние воздуха. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Мониторинг воздуха организовали на территории жилой застройки Рязани с учетом направления ветра.

Специалисты отобрали и исследовали пробы воздуха на оксид углерода, диоксид азота, фенола, формальдегида, серы диоксида, взвешенных веществ.

«Пробы с превышением ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зарегистрированы», — говорится в сообщении.

Напомним, на территории рязанского нефтеперерабатывающего завода загорелась установка по очистке дизельного топлива. Огонь ликвидировали спустя три часа. Пострадали два человека, ими оказались сотрудники работники РНПК.