После пожара на нефтезаводе в Рязани проверили состояние воздуха
Мониторинг воздуха организовали на территории жилой застройки Рязани с учетом направления ветра.
После пожара на нефтезаводе в Рязани проверили состояние воздуха. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Мониторинг воздуха организовали на территории жилой застройки Рязани с учетом направления ветра.
Специалисты отобрали и исследовали пробы воздуха на оксид углерода, диоксид азота, фенола, формальдегида, серы диоксида, взвешенных веществ.
«Пробы с превышением ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зарегистрированы», — говорится в сообщении.
Напомним, на территории рязанского нефтеперерабатывающего завода загорелась установка по очистке дизельного топлива. Огонь ликвидировали спустя три часа. Пострадали два человека, ими оказались сотрудники работники РНПК.