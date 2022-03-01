Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Рыбновском районе

22-летний житель Рыбновского района на «ВАЗ-21051» сбил 65-летнего местного жителя. Пешеход скончался от полученных травм.

В Рязанской области полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 7 октября 2020 года в Рыбновском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 18:15 на дороге «Перекаль — Городище» в селе Городище. 22-летний житель Рыбновского района на «ВАЗ-21051» сбил 65-летнего местного жителя.

Пешеход скончался от полученных травм.

Всех, кому известно о произошедшем, попросили обращаться адресу: Рыбное, площадь Ленина, дом № 26 или по телефону 8 (4912) 5-14-84.