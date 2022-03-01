«Почта России» не прекратит работу из-за ситуации на Украине

Компания написала письмо с своим клиентам. Она заверила, что несмотря на сложную ситуацию между Россией и Украиной, доставка посылок продолжится в штатном режиме.

«Почта России» не прекратит работу из-за ситуации на Украине. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба компании.

«Почта России» написала письмо с обращением к своим клиентам. Компания заверила, что несмотря на сложную ситуацию между Россией и Украиной, доставка посылок продолжится в штатном режиме.

«Дорогие клиенты!

Почта во все времена была гуманитарным каналом, связывающим людей, несмотря на обстоятельства. Мы доставляем важные вести и грузы, ценные не только с материальной точки зрения. Потому каждое нарушение почтового обмена — это чрезвычайное обстоятельство, крайне редкое и болезненное.

Пандемия два года назад внесла серьезные изменения в логистические карты по всему миру. Отменялись рейсы, закрывались границы, серьезно возрастала нагрузка на все провозные мощности. Мы принимали решения „с колес“ ежечасно, разрабатывали новые транзитные маршруты, подключали морские отправки, договаривались с перевозчиками других стран. Мы делали все, чтобы почтовый груз был доставлен, и мы справились. Сейчас мы снова будем работать в этом режиме.

Мы обещаем вам, что отказ от доставки будет последним решением.

Сроки доставки международных отправлений точно будут увеличены, при закрытом небе это неизбежно. Если почтовые сортировочные терминалы будут заполняться в ожидании отправки до критических показателей, мы будем временно приостанавливать прием отправлений. Мы ведем переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. Так можно будет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах.

Внутри России наши логистические каналы работают стабильно: там, где это было необходимо, мы перестроили маршруты, заменив авиаперевозки наземными, и прикладываем все усилия для того, чтобы ситуационные пути доставки минимально увеличивали время почтовых грузов в пути.

Обо всех новостях и изменениях в почтовом обмене мы сообщаем на специальной странице сайта Почты России . Раздел обновляется ежедневно.

Мы желаем мира вам и вашим семьям!», — говорится в письме.