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Оглашен приговор рязанцу, убившему знакомого
Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Московский районный суд Рязани огласил приговор в отношении местного жителя, убившего знакомого. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В июне 2021 года подсудимый вместе с матерью, сожителем матери и погибшим выпивали в квартире на улице Бирюзова. Погибший нецензурно выразился по отношению к матери подсудимого. Последний из-за личной неприязни избил приятеля. Он ударил его не менее десяти раз руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Последний через некоторое время скончался.

Вину подсудимого доказали во время следствия. Ему назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.