Названы страны, которые не закроют въезд для российских туристов

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, власти Турции и Египта не планируют закрывать границы для россиян.

Россиянам назвали страны, которые не закроют для них въезд из-за сложившейся ситуации в Украине. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил портал Ura.ru со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

По ее словам, власти Турции и Египта не планируют закрывать границы для россиян. Они также предложили помощь в организации вывоза российских граждан из европейских стран, которые ввели запрет для полетов самолетов из России.

«Зарина Догузова попросила коллег поделиться дальнейшими планами по приему российских туристов в Египте и в Турции. Министры сообщили, что у Египта и Турции в настоящее время нет планов по ограничению въезда российских туристов», — рассказали в самом ведомстве.