НАТО не планирует повышать уровень готовности ядерных сил

Альянс планирует делать «все необходимое» для защиты союзников, но не думает, что «есть необходимость сейчас менять уровень готовности ядерных сил НАТО».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит причин для повышения уровня готовности «ядерных сил» альянса. Об этом он сообщил агентству Associated Press .

Столтенберг сообщил, что альянс планирует делать «все необходимое» для защиты союзников, но не думает, что «есть необходимость сейчас менять уровень готовности ядерных сил НАТО».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что стратегические силы начали усиленное дежурство.