На рязанку завели уголовное дело за торговлю спиртным

Ей грозит уголовное наказание по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

В поселке Турлатово Рязанского района местная жительница незаконно продавала алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Выяснилось, что продукцию женщина продавала в своем доме. Ранее ее уже привлекали за это к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ.

Через несколько дней выяснилось, что нарушительница возобновила незаконную деятельность и продолжает продавать спиртное.

Теперь ей грозит уголовное наказание по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». Ей грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работ на срок до одного года.