На рязанку завели уголовное дело за торговлю спиртным
Ей грозит уголовное наказание по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».
В поселке Турлатово Рязанского района местная жительница незаконно продавала алкоголь. Об этом сообщила
Выяснилось, что продукцию женщина продавала в своем доме. Ранее ее уже привлекали за это к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ.
Через несколько дней выяснилось, что нарушительница возобновила незаконную деятельность и продолжает продавать спиртное.
Теперь ей грозит уголовное наказание по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». Ей грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работ на срок до одного года.