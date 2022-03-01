Минэкономразвития назвало «фейком» фотографию с пустыми полками в магазинах Рязани
Отмечается, что дефицита продуктов в магазинах не наблюдается, как и ажиотажа. Кроме того, сети заверили властей, что отгрузка продуктов проводится ежедневно.
Минэкономразвития отреагировало на информацию о пустых полках в магазинах Рязани. Соответствующую фотографию опубликовали во вторник, 1 марта, в соцсетях.
Министерство экономического развития Рязанской области заявило, что это «фейк».
Отмечается, что дефицита продуктов в магазинах не наблюдается, как и ажиотажа. Кроме того, сети заверили властей, что отгрузка продуктов проводится ежедневно.