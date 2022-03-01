Минэкономразвития назвало «фейком» фотографию с пустыми полками в магазинах Рязани

Отмечается, что дефицита продуктов в магазинах не наблюдается, как и ажиотажа. Кроме того, сети заверили властей, что отгрузка продуктов проводится ежедневно.