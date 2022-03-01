Mastercard заблокировала доступ некоторым банкам к платежной сети из-за санкций

После этого россияне не смогут воспользоваться картами за границей и на зарубежных интернет-магазинах. В России они будут действовать, так как внутри страны платежи обрабатываются внутренней Национальной системой платежных карт.

Mastercard заблокировала доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети. Об этом во вторник, 1 марта, на сайте компании написал глава Mastercard Майкл Мибах.

«В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития», — сказал Мибах.

При этом глава компании не уточнил, какие именно банки отключили от платежной сети. Однако после этого россияне не смогут воспользоваться картами за границей и на зарубежных интернет-магазинах. В России они будут действовать, так как внутри страны платежи обрабатываются внутренней Национальной системой платежных карт.