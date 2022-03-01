\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
-1°
Срд, 02
-2°
Чтв, 03
ЦБ USD 91.75 -1.81 02/03
ЦБ EUR 102.91 -1.57 02/03
Нал. USD 94.5 / 103.00 14:21
Нал. EUR 105 / 114.00 14:21
Новости
Публикации
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
38 минут назад
148
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
Вчера 13:24
1 289
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 12:36
3 971
За что депутаты рязгордумы могут лишиться своих мандатов?
С середины прошлого года рязанская городская дума остае...
22 февраля 14:59
4 801
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов: «Внешняя угроза сплачивает нас и делает непобедимыми»
Любимов напомнил, что специальная военная операция — это «вынужденная мера, направленная на демилитаризацию и денацификацию нынешней украинской власти». Он также заявил, что поддерживает эти решения главы государства.

Губернатор Николай Любимов поддержал решение президента России Владимира Путина провести военную спецоперацию на Донбассе. Об этом во вторник, 1 марта, глава региона заявил на заседании областного правительства.

Любимов напомнил, что специальная военная операция — это «вынужденная мера, направленная на демилитаризацию и денацификацию нынешней украинской власти». Он также заявил, что поддерживает эти решения главы государства.

Также глава региона призвал россиян и украинцев быть сплоченными в это нелегкое время.

«Сейчас нам всем очень важно быть сплоченными. Россия не воюет с украинским народом, Россия защищает его от преступного националистического режима. Мы — один народ. Наш президент неоднократно говорил об этом», — сказал губернатор.

Кроме того, Любимов напомнил о последних восьми годах на Донбассе, когда мирные жители безнаказанно погибали.

«Националистический режим на Украине подавлял и притеснял тех, кто выступал за сохранение русского языка, тех, кто боролся за сбережение отношений двух братских народов. Этим воспользовались внешние силы, которым не нужны сильная Россия, сильная Украина. Им нужны санкции, конвейер санкций, который сегодня и запустили на полную катушку. Но они слишком плохо нас знают или может просто забыли, как внешняя угроза, трудности сплачивают нас и делают непобедимыми», — подчеркнул Николай Любимов.