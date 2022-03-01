Любимов: «Внешняя угроза сплачивает нас и делает непобедимыми»

Любимов напомнил, что специальная военная операция — это «вынужденная мера, направленная на демилитаризацию и денацификацию нынешней украинской власти». Он также заявил, что поддерживает эти решения главы государства.

Губернатор Николай Любимов поддержал решение президента России Владимира Путина провести военную спецоперацию на Донбассе. Об этом во вторник, 1 марта, глава региона заявил на заседании областного правительства.

Любимов напомнил, что специальная военная операция — это «вынужденная мера, направленная на демилитаризацию и денацификацию нынешней украинской власти». Он также заявил, что поддерживает эти решения главы государства.

Также глава региона призвал россиян и украинцев быть сплоченными в это нелегкое время.

«Сейчас нам всем очень важно быть сплоченными. Россия не воюет с украинским народом, Россия защищает его от преступного националистического режима. Мы — один народ. Наш президент неоднократно говорил об этом», — сказал губернатор.

Кроме того, Любимов напомнил о последних восьми годах на Донбассе, когда мирные жители безнаказанно погибали.

«Националистический режим на Украине подавлял и притеснял тех, кто выступал за сохранение русского языка, тех, кто боролся за сбережение отношений двух братских народов. Этим воспользовались внешние силы, которым не нужны сильная Россия, сильная Украина. Им нужны санкции, конвейер санкций, который сегодня и запустили на полную катушку. Но они слишком плохо нас знают или может просто забыли, как внешняя угроза, трудности сплачивают нас и делают непобедимыми», — подчеркнул Николай Любимов.