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Любимов: места в детсадах для прибывших из ЛДНР выделяются не в ущерб рязанцам
Чиновник отметил, что 151 ребенок из Донбасса пошел в рязанские школы.

Места в детсадах для прибывших из ЛДНР выделяются не в ущерб рязанцам. Об этом во вторник, 1 марта, заявил губернатор Николай Любимов на заседании правительства.

Чиновник отметил, что 151 ребенок из Донбасса пошел в рязанские школы.

«Они получили учебники и канцтовары, все необходимое. Организован подвоз людей, где это необходимо», — подчеркнул политик.

Также он «обратил внимание, что дополнительные места в детсадах для детей из ЛНР и ДНР выделяются не в ущерб рязанцам».

«Мы продолжим активно решать проблемы очередей в детские образовательные учреждения. Вся работа продолжается без перебоев и срывов. В числе и в отношении сохранения всех льгот и социальных обязательств перед людьми. Они будут на территории области… неукоснительно выполняться», — заключил Любимов.