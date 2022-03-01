Кораблинца осудят за похищение человека и изнасилования

В Кораблинском районе мужчину 1972 года рождения осудили за похищение человека, угрозу убийством, изнасилования, три грабежа и другие преступления. Об этом сообщила
8 декабря 2020 года обвиняемый во время застолья поссорился со знакомыми, схватил кухонный нож и начал угрожать убийством. После этого он, угрожая ножом, одну из женщин, находившуюся в компании, увез в соседнюю деревню, где удерживал, скрываясь в пустых домах.
Дважды он изнасиловал потерпевшую. Женщине удалось сбежать только через неделю, когда мужчина крепко заснул. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и обвиняемого задержали.
Также обвиняемый проникал в чужие дома, где похищал еду, алкоголь и одежду.
Мужчину признали виновным в похищении человека", угрозе убийством, нарушении неприкосновенности жилища, двух изнасилованиях, а также трех грабежах и покушении на грабеж.
Ему назначили семь с половиной лет лишения свободы. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.