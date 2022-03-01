\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
-1°
Срд, 02
-2°
Чтв, 03
ЦБ USD 91.75 -1.81 02/03
ЦБ EUR 102.91 -1.57 02/03
Нал. USD 94.5 / 103.00 14:21
Нал. EUR 105 / 114.00 14:21
Новости
Публикации
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
38 минут назад
146
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
Вчера 13:24
1 289
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 12:36
3 970
За что депутаты рязгордумы могут лишиться своих мандатов?
С середины прошлого года рязанская городская дума остае...
22 февраля 14:59
4 801
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Кораблинца осудят за похищение человека и изнасилования
8 декабря 2020 года обвиняемый во время застолья поссорился со знакомыми, схватил кухонный нож и начал угрожать убийством. После этого он, угрожая ножом, одну из женщин, находившуюся в компании, увез в соседнюю деревню, где удерживал, скрываясь в пустых домах.

В Кораблинском районе мужчину 1972 года рождения осудили за похищение человека, угрозу убийством, изнасилования, три грабежа и другие преступления. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

8 декабря 2020 года обвиняемый во время застолья поссорился со знакомыми, схватил кухонный нож и начал угрожать убийством. После этого он, угрожая ножом, одну из женщин, находившуюся в компании, увез в соседнюю деревню, где удерживал, скрываясь в пустых домах.

Дважды он изнасиловал потерпевшую. Женщине удалось сбежать только через неделю, когда мужчина крепко заснул. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и обвиняемого задержали.

Также обвиняемый проникал в чужие дома, где похищал еду, алкоголь и одежду.

Мужчину признали виновным в похищении человека", угрозе убийством, нарушении неприкосновенности жилища, двух изнасилованиях, а также трех грабежах и покушении на грабеж.

Ему назначили семь с половиной лет лишения свободы. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.