Кораблинца осудят за похищение человека и изнасилования

8 декабря 2020 года обвиняемый во время застолья поссорился со знакомыми, схватил кухонный нож и начал угрожать убийством. После этого он, угрожая ножом, одну из женщин, находившуюся в компании, увез в соседнюю деревню, где удерживал, скрываясь в пустых домах.

В Кораблинском районе мужчину 1972 года рождения осудили за похищение человека, угрозу убийством, изнасилования, три грабежа и другие преступления. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

8 декабря 2020 года обвиняемый во время застолья поссорился со знакомыми, схватил кухонный нож и начал угрожать убийством. После этого он, угрожая ножом, одну из женщин, находившуюся в компании, увез в соседнюю деревню, где удерживал, скрываясь в пустых домах.

Дважды он изнасиловал потерпевшую. Женщине удалось сбежать только через неделю, когда мужчина крепко заснул. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и обвиняемого задержали.

Также обвиняемый проникал в чужие дома, где похищал еду, алкоголь и одежду.

Мужчину признали виновным в похищении человека", угрозе убийством, нарушении неприкосновенности жилища, двух изнасилованиях, а также трех грабежах и покушении на грабеж.

Ему назначили семь с половиной лет лишения свободы. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.