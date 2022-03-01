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Евросоюз пригрозил России тотальной экономической и финансовой войной
Страны запада объявили о новых санкциях против Москвы после начала военной спецоперации на Украине. Евросоюз решил запретить операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также ограничения коснулись крупных финансовых организаций.

Глава Минфина Франции заявил, что Евросоюз будет вести против России тотальную экономическую и финансовую войну. Об этом передает РИА Новости.

Страны запада объявили о новых санкциях против Москвы после начала военной спецоперации на Украине. Евросоюз решил запретить операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также ограничения коснулись крупных финансовых организаций.

Для некоторых компаний теперь затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа.

ФРГ остановила процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2».

Евросоюз запретил полеты над территорией стран союза, компании перестанут поставлять в Россию летательные аппараты или используемые в них детали.

В Москве сообщили, что готовы к санкциям и окажут поддержку бизнесу.