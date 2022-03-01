ДНР: Националисты выдают украинскую бронетехнику за российскую

Также уточняется, что многие украинцы, которые получили оружие по указу Зеленского, начали использовать его против мирных жителей, чтобы ограбить.

Националисты выдают украинскую бронетехнику за российскую. Об этом во вторник, 1 марта, заявили в Народной милиции ДНР.

«После заявления ряда украинских олигархов о вознаграждении украинских националистов за уничтожение техники в размере от 500 до 1000 $ за единицу, с целью наживы, боевики территориальной обороны начали совершать нападения на остатки боевой техники вооруженных формирований Украины, выдавая ее за технику Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что многие украинцы, которые получили оружие по указу Зеленского, начали использовать его против мирных жителей, чтобы ограбить.