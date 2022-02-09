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Врач предупредил о риске ампутации после COVID-19
«Ковид» дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего — на свертывание крови. Врач отметил, что часто у перенесших инфекцию встречается тромбоз

Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин рассказал о риске ампутации, который может возникнуть у тех, кто переболел коронавирусом. Об этом специалист рассказал РИА Новости.

Чупин сообщил, что «ковид» дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего — на свертывание крови. Врач отметил, что часто у перенесших инфекцию встречается тромбоз.

По его словам, в основном страдают артерии верхних и нижних конечностей.

Из-за тромбоза может развиться тяжелая ишемия — критическое ухудшение кровоснабжения, что может привести к ампутации конечности.

Чупин отметил, что во время пандемии было немало таких случаев. Врач добавил, что тромбоз может возникнуть во время болезни или спустя несколько месяцев после нее.

Негативные проявления зависят от степени тяжести заболевания.

Специалист сообщил, что в группу риска входят больные, страдающие атеросклерозом, тем более если у них ранее уже проводились операции на сосудах.

Пациентов, перенесших коронавирус амбулаторно, не относят к группе риска.