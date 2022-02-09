\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
-3°
Чтв, 10
-1°
Птн, 11
-1°
ЦБ USD 75.3 -0.38 09/02
ЦБ EUR 85.89 -0.63 09/02
Нал. USD 74.30 / 75.60 11:58
Нал. EUR 84.90 / 85.69 11:58
Новости
Публикации
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
Вчера 12:23
1 299
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
13 462
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
1
8 494
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
8 587
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Вильфанд пообещал россиянам весеннюю погоду
По словам специалиста, циклоны переместятся в европейскую часть России. В среду ожидается около нуля градусов, в четверг и пятницу температура повысится до +3 градусов.

В Московской области в течение рабочей недели температура будет выше нормы на 7-10 градусов. Такая погода на 40-45 дней «обгоняет» показатели февраля, передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам специалиста, циклоны переместятся в европейскую часть России. В среду ожидается около нуля градусов, в четверг и пятницу температура повысится до +3 градусов. Вильфанд отметил, что к выходным столбики термометров опустятся ниже на пару градусов.

Специалист добавил, что в начале следующей недели будет также теплее нормы на шесть-семь градусов, температура будет достигать около нуля градусов.

«Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных», — пошутил Вильфанд.