Вильфанд пообещал россиянам весеннюю погоду

По словам специалиста, циклоны переместятся в европейскую часть России. В среду ожидается около нуля градусов, в четверг и пятницу температура повысится до +3 градусов.

В Московской области в течение рабочей недели температура будет выше нормы на 7-10 градусов. Такая погода на 40-45 дней «обгоняет» показатели февраля, передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам специалиста, циклоны переместятся в европейскую часть России. В среду ожидается около нуля градусов, в четверг и пятницу температура повысится до +3 градусов. Вильфанд отметил, что к выходным столбики термометров опустятся ниже на пару градусов.

Специалист добавил, что в начале следующей недели будет также теплее нормы на шесть-семь градусов, температура будет достигать около нуля градусов.

«Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных», — пошутил Вильфанд.