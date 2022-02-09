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В ВОЗ не смогли назвать необходимое число бустерных доз для защиты от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения продолжает рекомендовать вакцинацию от коронавируса как эффективный способ борьбы с коронавирусом, однако четких данных о том, сколько бустерных доз специалисты назвать не могут.

В ВОЗ не смогли назвать необходимое число бустерных доз для защиты от COVID-19. Об этом в среду, 9 февраля, заявила директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд, передали РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения продолжает рекомендовать вакцинацию от коронавируса как эффективный способ борьбы с коронавирусом, однако четких данных о том, сколько бустерных доз специалисты назвать не могут.

«Мы н знаем, приведет ли «омикрон» к «длинному ковиду». Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами. Надеемся, что вирус стал более адаптированным к человеку. Но мы точно не знаем. Поэтому мы продолжаем рекомендовать вакцинацию от COVID-19, потому что она может влиять на снижение эффекта «длинного ковида», и есть исследования, которые показывают, что аналогично прививка может действовать и в отношении «омикрона», — сказала она.

Тем не менее Бранд не смогла назвать точное количество бустерных доз прививок, которое необходимо для защиты человека от вируса. Специалисты ссылаются на малую историю наблюдений.