В Спасском районе в ДТП погиб водитель «Рено»

57-летний житель Пензенской области на Renault Megane на «МАЗ», за рулем которого был 34-летний житель Самарской области.

В среду, 9 февраля, в Спасском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 6:00 на 257 километре дороги М5 «Урал». 57-летний житель Пензенской области на Renault Megane столкнулся с «МАЗ», за рулем которого был 34-летний житель Самарской области.

В ДТП погиб водитель Renault. Проводится проверка.