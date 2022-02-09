В Спас-Клепиках полицейские остановили пьяного водителя

Инцидент произошел во вторник, 8 февраля, в 17:00, около заправки на улице Восточной.

В Спас-Клепиках полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел во вторник, 8 февраля, в 17:00, около заправки на улице Восточной.

Правоохранители остановили машину «УАЗ». По словам официального представителя ГАИ в Клепиковском районе Дмитрия Цыганова, за рулем был житель поселка Тума. От него исходил запах алкоголя.

По результатам освидетельствования у мужчины выявили 0,515 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также до 30 тысяч рублей штрафа.