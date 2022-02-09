В Скопине разрушилось здание первого краведческого музея

Речь идет о доме на улице Октябрьской.

В Скопине разрушилось здание первого краведческого музея. Об этом сообщили краеведы в группе местного исторического общества в среду, 9 февраля.

Речь идет о здании на улице Октябрьской. Причина разрушения неизвестна.

По словам краеведов, под угрозой исчезновения надгробие создателя музея Константина Победина. «Такое ощущение, что историческую память старательно и планомерно вычищают», — написали активисты.