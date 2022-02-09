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В Саратовской области в ДТП с иномаркой и грузовиком погибли два человека
Полиция опубликовала фото последствий смертельной аварии.

В Саратовской области произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика. Об этом в среду, 9 февраля, сообщил портал «Вольск.Ру».

Авария случилась во вторник, 8 февраля, примерно в 21:15 на 155 километре федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград». Там автомобиль Audi выезжал с АЗС на трассу и угодил под встречный грузовик Man, который ехал в сторону Саратова.

«Водитель грузовика после столкновения испугался, уехал с места ДТП на полтора километра и только потом остановился», — сообщил очевидец.

Погибли два человека — 67-летний водитель иномарки и его 33-летняя дочь. Еще одного пассажира — 10-летнего сына погибшей госпитализировали в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.