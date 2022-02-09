В рязанском «Фотодоме» открылась выставка «Пиво с подогревом»

Она посвящена жизни города в 1960—1980-е годы.

В «Фотодоме» в среду, 9 февраля, открылась выставка «Пиво с подогревом». Она посвящена жизни Рязани в 1960—1980-е годы.

Фотохудожник Андрей Карев с помощниками собрал сотни черно-белых снимков, сделанных еще в советское время. Они рассказывают, как выглядели улицы города и села области 40-60 лет назад.

На открытии побывали десятки рязанских художников, фотографов, поэтов, преподавателей вузов, журналистов. Авторам подарили модель автоцистерны с пивом и пакет с сушеной рыбой.

Выставка будет работать до 5 марта.

Возрастное ограничение: 12+.