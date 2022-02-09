В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 1 295 случаев коронавируса

Данные на 9 февраля привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 1 295 случаев коронавируса. Данные на среду, 9 февраля, привел федеральный оперштаб.

Всего в регионе зафиксировали 78 091 случай заболевания.

В больницы области за день госпитализировали 129 человек. За сутки умерли шесть жителей региона. Всего в летальном списке — 2 919 человек. Выздоровели за сутки 468 человек, всего — 60 777.

В России за сутки выявили 183 103 новых случая заражения COVID-19, всего с начала пандемии заболели 13 330 769.

За сутки выздоровели 97 163 человека, всего с начала пандемии вылечились 10 803 305 человек.

За сутки скончались 669 человек, всего — 337 390.