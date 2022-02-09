В Рязанской области продлен запрет на посещение несовершеннолетними ТЦ и общепита без взрослых

Распоряжение губернатора опубликовали в среду, 9 февраля.

В Рязанской области продлили запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров и общепита без взрослых. Советующее распоряжение губернатора опубликовали в среду, 9 февраля.

Согласно документу, до 28 февраля несовершеннолетние не могут находиться одни на территории предприятий общественного питания, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), аквапарков.

Запрет не касается кафе, расположенных в образовательных организациях.