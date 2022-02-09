В Рязанской области появился «Центр корпоративного обучения» чиновников
Согласно документу, власти создадут АНО «Центр корпоративного обучения» совместно с АО «Корпорация развития Рязанской области».
В Рязанской области появился «Центр корпоративного обучения» чиновников. Соответствующее распоряжение правительства официально опубликовали во вторник, 8 февраля.
Согласно документу, власти создадут АНО «Центр корпоративного обучения» совместно с АО «Корпорация развития Рязанской области».
Представлять правительство в органе управления центра станут зампред Артем Никитин и глава минэконома Андрей Ворфоломеев.
О создании центра обучения госслужащих на Гайдаровском форуме рассказывал губернатор Николай Любимов.