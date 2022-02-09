В Рязанской области объединят «Ряжский колледж» и «Кораблинский техникум»
Кораблинский техникум перестанет существовать как самостоятельное образовательное учреждение и станет филиалом ряжского ссуза.
В Рязанской области объединят «Ряжский колледж» и «Кораблинский техникум». Соответствующее распоряжение правительства официально опубликовали в среду, 9 февраля.
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Таким образом, последний перестанет существовать как самостоятельное образовательное учреждение и станет филиалом ряжского ссуза.