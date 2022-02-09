В Рязанской области 10 февраля ожидается снег и до +2 градусов

Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в четверг ожидается снег и до +2 градусов. Прогноз погоды на 10 февраля опубликовало региональное ГУ МЧС.

В области будет облачно с прояснениями. Местами ночью ожидается небольшой снег. Днем пройдут осадки. Местами возможны гололед и налипание мокрого снега. Гололедица.

Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -8,-3 градуса, днем -3,+2 градусов.