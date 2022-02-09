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В Рязани спасли мужчину, висевшего на высоте четвертого этажа
Инцидент произошел в доме на Касимовском шоссе.

В Рязани полицейские спасли мужчину, повисшего на окне на высоте четвертого этажа. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в доме на Касимовском шоссе. Его жители обратились в полицию из-за шума в соседней квартире. Помимо этого, они предположили, что в помещении произошла потасовка.

На место прибыли патрульные. Они увидели, что мужчина повис со стороны фасада дома, зацепившись рукой за окно на четвертом этаже. Полицейские помогли ему сохранить положение, чтобы рязанец не упал, и держали его до приезда спасателей. Те его подняли в квартиру.

По предварительным данным, 45-летняя хозяйка квартиры пригласила в гости 41-летнего товарища. Во время распития алкоголя они поссорились. Чтобы успокоиться, мужчина вышел покурить на балкон. Верхней одежды на нем не было. От обиды женщина закрыла дверь, заблокировав вход в комнату. Чтобы вернуться, мужчина попытался перелезть через окно, однако у него это не получилось. Ему помогли приехавшие правоохранители и спасатели.

В итоге участников конфликта доставили в отдел полиции.