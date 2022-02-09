В Рязани рухнувший из-за снега остановочный павильон отремонтируют до конца недели
Ранее фото разрушенного павильона опубликовали очевидцы в соцсетях.
Дирекция благоустройства отремонтирует остановочный павильон, крыша которого рухнула из-за снега. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба мэрии.
Речь идет об остановке «Улица Щорса». Ранее фото разрушенного павильона опубликовали очевидцы в соцсетях.
По словам пресс-службы горадминистрации, остановку починят до конца рабочей недели.
«Дирекция благоустройства демонтировала поврежденные участки крыши. До конца рабочей недели будет выполнен ремонт кровли павильона», — сообщили в мэрии.