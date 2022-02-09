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В Рязани пьяный водитель пытался сбежать от полицейских
Инцидент произошел в Приокском утром в среду, 9 февраля.

В Рязани пьяный водитель пытался сбежать от полицейских. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел утром в среду, 9 февраля, в поселке Приокском.

Полицейские обратили внимание на припаркованный автомобиль ВАЗ. На водительском сидении был пьяный мужчина.

Патрульные дошли до машины. Увидев полицейских, водитель резко начал движение. По требованию наряда мужчина не остановил машину. После этого старший сержант полиции открыл дверь автомобиля и вытащил ключи из замка зажигания. После этого водитель бросился бежать, однако его задержали.

Полицейские вызвали на место сотрудников ГИБДД для установления личности мужчины, дальнейшего разбирательства и фиксации возможного нарушения правил.