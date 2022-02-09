В Рязани промышленные альпинисты почистили дома от снега и сосулек

Специалисты убрали снег на крышах, почистили снежные наносы и наледи на оконных отливах, блоках кондиционеров, парапетах и инженерных системах.

В Рязани промышленные альпинисты почистили дома от снега и сосулек. Управляющая компания «Зеленый сад — Мой дом» привлекала для очистки снега и наледи высотников.

Специалисты убрали снег на крышах, почистили снежные наносы и наледи на оконных отливах, блоках кондиционеров, парапетах и инженерных системах.

Бригада альпинистов завершила работу на всех объектах, которые находятся под управлением компании «Зеленый сад — Мой дом».