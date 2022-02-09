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Рязанские полицейские задержали мужчину, который незаконно хранил в доме огнестрельное оружие
Он девять лет коллекционировал пистолеты и планировал переделать их.

Рязанские полицейские изъяли огнестрельное оружие у 64-летнего местного жителя. Подробности в среду, 9 февраля, привела пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники узнали, что пенсионер может хранить у себя в квартире огнестрельное оружие — пистолет Т. Т. Выяснилось, что пенсионер в течение девяти лет собирал коллекцию охолощенного оружия. Параллельно он планировал самостоятельно переделать его в боевое и изучал технические аспекты этого процесса. Накопив около десяти стволов, рязанец купил слесарное оборудование. Он доработал пистолет ТТ, после чего планировал заняться другим макетом, но полицейские его задержали.

Оружие изъяли. Мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия», по которой рязанцу грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное изготовление оружия», по которой грозит до шести лет лишения свободы.