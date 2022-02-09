В Рязань пытались завезти масло с нарушениями маркировки

Фуры остановили вблизи российско-казахстанской границы в городе Петухово Курганской области. Таможенники установили, что товар не был введен в оборот на территории страны и являлся запрещенным к перемещению и продаже.

Уральские таможенники предотвратили ввоз в Россию 60 тонн масла с нарушениями маркировки. Об этом в среду, 9 февраля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тюменской таможни.

Фуры остановили вблизи российско-казахстанской границы в городе Петухово Курганской области. Таможенники установили, что товар не был введен в оборот на территории страны и являлся запрещенным к перемещению и продаже.

Масло планировали доставить в Рязань, Воронеж и Новосибирск.

«Почти 60 тонн сливочного масла с нарушениями выявили тюменские таможенники. Согласно товаросопроводительным документам странами отправления товара являются Республика Казахстан и Республика Кыргызстан. Пищевой продукт из сливок ждали покупатели в Рязанской, Воронежской и Новосибирской областях. Груз массой нетто 59 994 кг оказался не введенным в оборот на территории России и, соответственно, запрещенным к перемещению и продаже», — говорится в сообщении.

Возбуждены административные дела.