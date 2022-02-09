В Рособрнадзоре рассказали, как изменится ЕГЭ

Отмечается, что формат ЕГЭ преобразуют в соответствии с общественными обсуждениями и предложениями.

В Рособрнадзоре рассказали, как будет изменяться ЕГЭ. Решения не будут принимать кардинально, передает РИА Новости .

Отмечается, что формат ЕГЭ преобразуют в соответствии с общественными обсуждениями и предложениями.

«Этот формат наиболее объективно оценивает соответствие полученных в школе предметных знаний требованиям ФГОС и дает равные возможности всем абитуриентам из каждого уголка нашей страны», — отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве рассказали, что рассматривают вопрос усиления портфолио школьника, в которое будут включены результаты конкурсов, олимпиад.