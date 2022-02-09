В подмосковной Истре убили кассиршу «Пятерочки» во время ограбления
Трое неизвестных ворвались в магазин, избили битами 51-летнюю кассиршу, управляющую и ее мужа. Грабители забрали из кассы 205 тысяч рублей и скрылись.
В подмосковной Истре неизвестные ограбили «Пятерочку». Об этом в среду, 9 февраля,
Нападение произошло в селе Новопетровское в ночь с 8 на 9 февраля. Трое неизвестных ворвались в магазин, избили битами 51-летнюю кассиршу, управляющую и ее мужа. Грабители забрали из кассы 205 тысяч рублей и скрылись.
От полученных травм кассирша скончалась на месте. Управляющую и ее мужа госпитализировали в тяжелом состоянии.
Налетчиков задержали спустя время в соседнем селе. Им от 18 лет до 41 года. В настоящее время они дают показания.
Момент нападения попал на видео.