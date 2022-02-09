В подмосковной Истре убили кассиршу «Пятерочки» во время ограбления

Трое неизвестных ворвались в магазин, избили битами 51-летнюю кассиршу, управляющую и ее мужа. Грабители забрали из кассы 205 тысяч рублей и скрылись.

В подмосковной Истре неизвестные ограбили «Пятерочку». Об этом в среду, 9 февраля, сообщил telegram-канал 112.

Нападение произошло в селе Новопетровское в ночь с 8 на 9 февраля. Трое неизвестных ворвались в магазин, избили битами 51-летнюю кассиршу, управляющую и ее мужа. Грабители забрали из кассы 205 тысяч рублей и скрылись.

От полученных травм кассирша скончалась на месте. Управляющую и ее мужа госпитализировали в тяжелом состоянии.

Налетчиков задержали спустя время в соседнем селе. Им от 18 лет до 41 года. В настоящее время они дают показания.

Момент нападения попал на видео.