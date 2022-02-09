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В Подмосковье осудят девушку за убийство жениха
Трагедия произошла в момент, когда молодой человек избивал невесту.

В Подмосковье осудят девушку за убийство жениха. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

Как пишет издание, 3 декабря девушка отмечала 30-летие с возлюбленным. В этот день он позвал ее замуж. Она согласилась. Пара выпивала.

По данным следствия, после этого мужчина набросился на невесту и начал избивать руками и ногами. На ее просьбы остановиться он не реагировал. В этот момент девушка взяла упавший на пол нож. Она ударила жениха по ногам и в грудь. К приезду врачей скорой помощи молодой человек умер.

По информации telegram-канала, следователи не увидели в действиях подозреваемой самообороны. Это связано с тем, что, по их мнению, девушка нанесла слишком много ударов ножом. В итоге ее осудят по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В публикации указано, что из-за травмы головы погибший и раньше выходил из себя и после алкоголя избивал женщин. Об этом сообщил на допросе друг молодого человека. Информацию подтвердила и бывшая девушка погибшего.