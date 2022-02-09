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В Минздраве рассказали о состоянии Владимира Жириновского
Лидер партии ЛДПР находится в стабильном состоянии, заявили в ведомстве.

В Минздраве рассказали о состоянии Владимира Жириновского. Об этом в среду, 9 февраля, агентству ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Лидер партии ЛДПР находится в стабильном состоянии.

«Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом ковид-омикрон», — сообщили в министерстве. «Его состояние стабильное», — сказали в пресс-службе. «Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в Минздраве.

Ранее в СМИ появилась информации, что Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией. У него поражено 50-75% легких и его подключили к ИВЛ.