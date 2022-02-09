В Михайловском районе в придорожном кафе произошел пожар

Инцидент произошел в среду, 9 февраля.

В Михайловском районе в придорожном кафе произошел пожар. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел утром в среду, 9 февраля, на 208 километре трассы Р-22 «Каспий».

Спасателям о пожаре сообщили очевидцы. На тушение выехали девять человек, четыре расчета.

Одноэтажное кафе изнутри полностью выгорело. Огонь быстро распространялся из-за того, что в отделке помещения использовали пластик и другие горючие материалы.

Когда начался пожар, в кафе не было людей. Обошлось без пострадавших. Причины уточняются.