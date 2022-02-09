В мэрии Рязани призвали усилить контроль за очисткой домов от наледи

Ситуацию обсудили на совещании во вторник, 8 февраля.

На совещании в мэрии Рязани обсудили ситуацию с очисткой кровель домов от наледи. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Собрание во вторник, 8 февраля, провел первый заммэра Рязани Алексей Пустовалов.

На нем речь шла об уборке домов от наледи. Упоминалось, что подобные явления не безопасны для жителей. Управляющим организациям и хозяйствующим субъектам не раз указывали на необходимость своевременной очистки крыш и ограждений. Такая работа проводится ежедневно и, как сообщили в мэрии, будет максимально усилена.

Пустовалов поручил уделить особенно проконтролировать очистку жилфонда, а также объекты социальной сферы, находящимся в них. Акты и протоколы необходимо передавать в контролирующее ведомство.