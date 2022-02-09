Усталость и головокружение назвали первыми симптомами «стелс-омикрона»

Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили РИА Новости со ссылкой на британское агентство Mirror.

Британские медики выделили новый вид омикрона, получивший название «стелс-омикрон». Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили РИА Новости со ссылкой на британское агентство Mirror.

По мнению специалистов, новый «стелс-омикрон» характеризуется усталостью, мышечными болями и головокружением. Уточняется, что эти признаки могут появляться и исчезать в течение дня. Однако, если они постоянные или очень интенсивные, стоит обратиться к специалисту.