Рязанец заработал более 200 тысяч рублей на россиянах

Пермские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего рязанца. Подробности в среду, 9 февраля,
Рязанец в интернете размещал объявления о продаже породистых щенков. Предварительно он запрашивал у потенциальных покупателей предоплату, но после того, как деньги поступали к нему на счет, он переставал выходить на связь.
На мошенника удалось выйти пермским полицейским. Тогда 32-летняя жительница Кудымкара обратилась с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что хотела купить собаку корги, перевела продавцу 8 тысяч рублей, после чего последний перестал выходить на связь.
В квартире преступника нашли банковские карты, на счета которых переводились деньги, мобильные телефоны, ноутбук и другие вещественные доказательства.
Всего рязанец обманул 22 человек из разных регионов страны. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия фигурант возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оно передано в суд для рассмотрения по существу.