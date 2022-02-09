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Рязанец заработал более 200 тысяч рублей на россиянах
Он размещал информацию на сайте бесплатных объявлений о продаже породистых собак.

Пермские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего рязанца. Подробности в среду, 9 февраля, привела пресс-служба регионального УМВД.

Рязанец в интернете размещал объявления о продаже породистых щенков. Предварительно он запрашивал у потенциальных покупателей предоплату, но после того, как деньги поступали к нему на счет, он переставал выходить на связь.

На мошенника удалось выйти пермским полицейским. Тогда 32-летняя жительница Кудымкара обратилась с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что хотела купить собаку корги, перевела продавцу 8 тысяч рублей, после чего последний перестал выходить на связь.

В квартире преступника нашли банковские карты, на счета которых переводились деньги, мобильные телефоны, ноутбук и другие вещественные доказательства.

Всего рязанец обманул 22 человек из разных регионов страны. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия фигурант возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оно передано в суд для рассмотрения по существу.